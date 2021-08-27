Чебоксары, 27 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Новочебоксарске повторно отремонтируют крышу одного из домов из-за некачественно проведённого капитального ремонта. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Речь идёт о выполнении работ по «устранению недостатков, допущенных при проведении капитального ремонта кровли» многоквартирного дома в Новочебоксарске по улице Молодёжная, д. 24. Основанием стало решение Арбитражного суда Чувашии от 6 июля 2020 года.

Начальная цена контракта составила 3 185 529 рублей 1 копейку. В качестве источника финансирования указаны дополнительные доходы (внебюджетные источники)

«Цели исполнения — обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома», — говорится, в частности, в документации.

При подписании контракта работы должны быть завершены к 15 октября 2021 года.

Отметим, что судебное разбирательство было инициировано в июне 2019 года чувашской энергосбытовой компанией, которая является управляющей компанией данного дома. Ответчиком заявлен республиканский фонд капремонта. Согласно судебному документу, энергетики потребовали устранить недостатки, допущенные в 2016 году при капремонте крыши многоквартирных домов в Новочебоксарске по улице Молодёжная, 21 и 24. По данным домам заявители потребовали провести соответственно 14 и 13 видов работ.

«По существу иска представитель истца пояснил, что работы выполнены некачественно, что установлено экспертами», — говорится, в частности, в судебном документе.

«В период гарантийного срока происходил залив (затоп) квартир, находящихся на верхних этажах многоквартирных домов, о чём составлены соответствующие акты», — уточняется в решении суда.

Суд также установил, что причины, вследствие которых определённая часть работ «не предусмотрена ни проектом, ни локально-сметными расчётами,обусловлена ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств как на стадии предпроектного обследования, так и на стадии проектирования».

Арбитражный суд Чувашии вынес решение 6 июля 2020 года, обязав некоммерческую организацию «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта кровли двух данных домов. Кроме того, с фонда в пользу энергосбытовой компании взыскано 99 тыс. рублей в качестве возмещения расходов за экспертизу и ещё 80 тыс. рублей — за проведение судебной экспертизы.

28 января 2021 года Арбитражный суд кассационной инстанции оставил постановление суда в Чувашии без изменения.