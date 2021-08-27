Жильцов двух домов в Чувашии стало затапливать после капремонта кровли
Чебоксары, 27 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Новочебоксарске повторно отремонтируют крышу одного из домов из-за некачественно проведённого капитального ремонта. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Речь идёт о выполнении работ по «устранению недостатков, допущенных при проведении капитального ремонта кровли» многоквартирного дома в Новочебоксарске по улице Молодёжная, д. 24. Основанием стало решение Арбитражного суда Чувашии от 6 июля 2020 года.
Начальная цена контракта составила 3 185 529 рублей 1 копейку. В качестве источника финансирования указаны дополнительные доходы (внебюджетные источники)
«Цели исполнения — обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома», — говорится, в частности, в документации.
При подписании контракта работы должны быть завершены к 15 октября 2021 года.
Отметим, что судебное разбирательство было инициировано в июне 2019 года чувашской энергосбытовой компанией, которая является управляющей компанией данного дома. Ответчиком заявлен республиканский фонд капремонта. Согласно судебному документу, энергетики потребовали устранить недостатки, допущенные в 2016 году при капремонте крыши многоквартирных домов в Новочебоксарске по улице Молодёжная, 21 и 24. По данным домам заявители потребовали провести соответственно 14 и 13 видов работ.
«По существу иска представитель истца пояснил, что работы выполнены некачественно, что установлено экспертами», — говорится, в частности, в судебном документе.
«В период гарантийного срока происходил залив (затоп) квартир, находящихся на верхних этажах многоквартирных домов, о чём составлены соответствующие акты», — уточняется в решении суда.
Суд также установил, что причины, вследствие которых определённая часть работ «не предусмотрена ни проектом, ни локально-сметными расчётами,обусловлена ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств как на стадии предпроектного обследования, так и на стадии проектирования».
Арбитражный суд Чувашии вынес решение 6 июля 2020 года, обязав некоммерческую организацию «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» устранить недостатки, допущенные при проведении капитального ремонта кровли двух данных домов. Кроме того, с фонда в пользу энергосбытовой компании взыскано 99 тыс. рублей в качестве возмещения расходов за экспертизу и ещё 80 тыс. рублей — за проведение судебной экспертизы.
28 января 2021 года Арбитражный суд кассационной инстанции оставил постановление суда в Чувашии без изменения.