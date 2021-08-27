Тункинский район, Бурятия, 27 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. На территории Тункинского района Бурятии объявлен режим повышенной готовности к ЧС из-за паводка. По словам главы пресс-службы районной администрации Доры Хамагановой, река Тунка вышла из основного русла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате вода зашла в подвальные помещения 26 домов в селе Тунка. Кроме того, пострадали покосы местных жителей.

В связи с этим, как отмечается, районные власти в настоящее время ведут переговоры с подрядчиками о пересмотре параметров строящегося моста.

«Также им необходимо изменить направление обходной дороги, установить трубы более широкого диаметра, для беспрепятственного прохода вод реки Тунка. Будут разрабатываться меры по восстановлению сообщения с микрорайоном Затунка», — отметил глава района Чингис Маншеев.