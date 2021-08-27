Астана, 27 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Среди пострадавших при пожаре и взрывах на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана детей нет. Об этом 27 августа со ссылкой на предварительную информацию, поступившую из комитета по защите прав детей, сообщили в министерства образования и науки республики.

Цитата из м/ф «Хозяйка детского дома». Реж. Валерий Кремнев. 1983. СССР Дети

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«Сотрудники местных исполнительных органов эвакуировали 83 ребенка из близлежащих населённых пунктов в город Тараз, а также сёла Сарыкемер и Кенес Байзакского района», — уточнили в ведомства.

В министерстве добавили, что для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием и медикаментами. Кроме того, для организации оказания экстренной помощи детям министерством образования и науки Казахстана организована работа круглосуточных горячих линий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на складах боеприпасов в Казахстане произошла серия взрывов. Осколки разлетались на расстояние 2 км. Пострадали по меньшей мере 90 человек, включая 49 сотрудников МЧС, пять человек погибли при ликвидации ЧП. В пунктах временной эвакуации находятся более 170 человек.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области.