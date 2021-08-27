Москва, 27 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Москве в результате реорганизации лабораторий увеличились возможности проведения исследований для постановки диагноза и подбора тактики лечения в 1,5 раза, сообщила 27 августа вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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Заместитель мэра рассказала, что при внедрении в столичных медучреждениях нового стандарта оказания онкологической помощи уделялось особое внимание доступности лабораторных исследований. Они позволяют выявлять онкологические заболевания и подбирать эффективные методы лечения.

«В результате переоснащения патоморфологических отделений московских клиник у нас появилась возможность организовать работу по самым современным стандартам, сократить сроки проведения исследований и значительно повысить эффективность диагностики и последующего лечения онкологических заболеваний, в том числе с использованием таргетных и иммунных препаратов», — сказала Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Медицинского центра им. Дмитрия Рогачева помогут киргизским медикам создать систему специализированной онкологической помощи детям. Об этом рассказал президент центра, академик РАН Александр Румянцев.