Баку, , 09:59 — REGNUM Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана возле села Коханаби Товузского района 26 августа в 22:20 по местному времени (21:20 мск). Сообщается, что потерь у азербайджанской стороны нет.

«Ответным огнём противник был подавлен, — говорится в сообщении. — В настоящее время обстановка в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями».

Стоит отметить, что 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали приграничный участок дороги длиной 21 км в Сюникской области Армении. В во времена СССР этот участок проходил по территории Азербайджанской ССР.

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