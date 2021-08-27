Баку, 27 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным азербайджанского военного ведомства, армянская сторона якобы вела огонь из стрелкового оружия по позициям ВС Азербайджана возле села Коханаби Товузского района 26 августа в 22:20 по местному времени (21:20 мск). Сообщается, что потерь у азербайджанской стороны нет.

«Ответным огнём противник был подавлен, — говорится в сообщении. — В настоящее время обстановка в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями».

Стоит отметить, что 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали приграничный участок дороги длиной 21 км в Сюникской области Армении. В во времена СССР этот участок проходил по территории Азербайджанской ССР.