Сеул, 27 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Mobis представит в сентябре 2021 года на выставке IAA в Мюнхене (Германия) концептуальную модель M. Vision X. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Hyundai Motor Group.

Hyundai Mobis Концептуальный автомобиль M.Vision X

M.Vision X получит систему автопилотирования. В машине будут располагаться четыре пассажирских места. Рядом с каждым пассажиром установят специальные окна-дисплеи, на которых можно просматривать видео. Каждая горизонтальная поверхность в машине — это дисплей.

«Основное решение M. Vision X — это вертикальная кабина в центре интерьера, которая выглядит как квадратная колонна», — говорится в сообщении компании.

По центру салона расположена центральная кабина, которая обеспечивает бесконтактную связь с пассажирами с помощью функций распознавания жестов. Таким образом, пассажиры могут управлять всеми опциями, связанными с вождением, а также включать динамики AI и информационно-развлекательную систему.

Напомним, к 2023 году Hyundai планирует выпустить на мировой рынок городской электрокар с электромотором производительностью 100 «лошадей» и запасом хода 320 км.

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