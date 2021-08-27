Каракас, 27 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Законопроект об особых экономических зонах, представленный на обсуждение и общественные консультации в Венесуэле, направлен на укрепление туристической активности в стране. Об этом заявил министр туризма Венесуэлы Али Падрон, сообщает газета Últimas Noticias.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Над документом работает Постоянная комиссия по экономике, финансам и развитию Национального собрания. Согласно заявлению министра, в случае принятия закон будет способствовать устойчивому и устойчивому развитию индустрии досуга в южноамериканской стране.

Падрон подчеркнул, что максимальный интерес связан с превращением Венесуэлы в туристическую державу мирового масштаба из-за того, что она является страной с «большим разнообразием и множеством направлений», что необходимо для развития вместе с государственными, частными и международными инвестициями.