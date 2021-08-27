На конференции РВС педагог рассказала о бесправии школьных учителей
Уфа, 27 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Школьные учителя лишены каких-либо рычагов воздействия на учащихся, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».
Кадр из фильма «Школьные джунгли». реж. Ричард Брукс. 1955
Учитель и отморозок
«Первое, о чём не могу не сказать, это бесправие учителя: нет рычагов воздействия ни на учеников, ни на родителей, зато есть прессинг в оценках, который тоже учеников развращает. Всем же знакомо: «Не ставьте Пете «тройку» — он хороший мальчик, да ещё спортсмен»».
Педагог отмечает, что у детей в школе «нет общего дела, организуемые мероприятия как правило спускаются сверху, разово».
«Дети не привыкли работать вместе вдолгую, им не о чем говорить. На уроках любят заниматься так называемой проектной деятельностью, но она, как правило, выхолощена, не имеет никакой связи с жизнью».
В этом, отмечает педагог, нет реальных ни образовательной, ни воспитательной целей. Нет и развития творческих способностей.
«Или мы уже твёрдо пошли по пути воспитания квалифицированного потребителя, и сказанные когда-то министром Фурсенко (Андрей Фурсенко, министр образования в 2004—2012 гг.) слова, возмутившие общество, воплощаются в жизнь? Нет чувства товарищества, желания помочь, каждый за себя. Личностный рост — вот что звучит модно и завлекательно. Нет регулярного трудового воспитания. А ведь даже дежурство по классу — это маленькое дело, сделанное вместе с одноклассниками — отличный способ общения. А общения полноценного тоже нет, на переменах не разговаривают, а в телефонах сидят. И всё это вместе означает — «потусоваться» в школе. Но тусоваться можно где угодно, школа тут не нужна».
Педагог добавила, что загруженность не позволяет многим учителям видеть «проблемы, которые выходят за рамки учебы».
«Появление разных нежелательных явлений, связанных чуть ли не с гендерной идентичностью, воспринимается как неизбежность: а что тут поделать? Родители знают, у них в чатах сплошь такое, это модно. У учителей нет чувства опасности, нет отрицания скверны. И только когда где-то грянет, произойдёт нечто из ряда вон, — всё приходит в движение на некоторое время: лекции, беседы. Чтобы потом благополучно утихнуть до следующего эксцесса. И так во всём. Всё носит разовый характер, всё хаотично».