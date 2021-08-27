Уфа, 27 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Школьные учителя лишены каких-либо рычагов воздействия на учащихся, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Кадр из фильма «Школьные джунгли». реж. Ричард Брукс. 1955 Учитель и отморозок

«Не ставьте Пете «тройку» — он хороший мальчик, да ещё спортсмен» ». Инна Назарова «Первое, о чём не могу не сказать, это бесправие учителя: нет рычагов воздействия ни на учеников, ни на родителей, зато есть прессинг в оценках, который тоже учеников развращает. Всем же знакомо:».

Педагог отмечает, что у детей в школе «нет общего дела, организуемые мероприятия как правило спускаются сверху, разово».

Инна Назарова «Дети не привыкли работать вместе вдолгую, им не о чем говорить. На уроках любят заниматься так называемой проектной деятельностью, но она, как правило, выхолощена, не имеет никакой связи с жизнью».

В этом, отмечает педагог, нет реальных ни образовательной, ни воспитательной целей. Нет и развития творческих способностей.

Андрей Фурсенко, министр образования в 2004—2012 гг.) слова, возмутившие общество, воплощаются в жизнь? Нет чувства товарищества, желания помочь, каждый за себя. Личностный рост — вот что звучит модно и завлекательно. Нет регулярного трудового воспитания. А ведь даже дежурство по классу — это маленькое дело, сделанное вместе с одноклассниками — отличный способ общения. А общения полноценного тоже нет, на переменах не разговаривают, а в телефонах сидят. И всё это вместе означает — «потусоваться» в школе. Но тусоваться можно где угодно, школа тут не нужна». Инна Назарова «Или мы уже твёрдо пошли по пути воспитания квалифицированного потребителя, и сказанные когда-то министром Фурсенко (, министр образования в 2004—2012 гг.) слова, возмутившие общество, воплощаются в жизнь? Нет чувства товарищества, желания помочь, каждый за себя. Личностный рост — вот что звучит модно и завлекательно. Нет регулярного трудового воспитания. А ведь даже дежурство по классу — это маленькое дело, сделанное вместе с одноклассниками — отличный способ общения. А общения полноценного тоже нет, на переменах не разговаривают, а в телефонах сидят. И всё это вместе означает — «потусоваться» в школе. Но тусоваться можно где угодно, школа тут не нужна».

Педагог добавила, что загруженность не позволяет многим учителям видеть «проблемы, которые выходят за рамки учебы».