Москва, 27 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На западе Москвы по программе реновации в районе Можайский построят дом в форме полки с книгами, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

Дом из светлого кирпича будет состоять из пяти секций разной этажности со сложной ступенчатой структурой, напоминающей полку с книгами. Остекление лоджий выполнят из непрозрачного стемалита — закаленного эмалированного стекла.

В жилом доме будет 320 квартир: однокомнатных — 61, двухкомнатных — 217, трехкомнатных — 42. Окончание строительства дома по реновации в форме полки с книгами запланировано на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-июль 2021 года по программе реновации переехали более 13 тысяч человек.

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