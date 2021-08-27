Лозанна, Швейцария, 27 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает ИА REGNUM.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Ласицкене взяла высоту 1,98 метра с первой попытки. Занявшая второе место представительница Украины Ярослава Могучих преодолела эту планку только с третьей попытки.

Замкнула тройку австралийская спортсменка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,95 метра.

Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в 25-й раз, что является лучшим результатом в истории прыжков в высоту как у женщин, так и у мужчин.

Напомним, ранее Ласицкене стала победительницей Олимпийских игр в Токио.

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