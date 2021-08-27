Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в 25-й раз
Лозанна, Швейцария, 27 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает ИА REGNUM.
Ласицкене взяла высоту 1,98 метра с первой попытки. Занявшая второе место представительница Украины Ярослава Могучих преодолела эту планку только с третьей попытки.
Замкнула тройку австралийская спортсменка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,95 метра.
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в 25-й раз, что является лучшим результатом в истории прыжков в высоту как у женщин, так и у мужчин.
Напомним, ранее Ласицкене стала победительницей Олимпийских игр в Токио.
Читайте также: Российская прыгунья в высоту стала лучшей на Олимпиаде в Токио