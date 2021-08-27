Лондон, 27 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Красной краской облили знаменитые фонтаны Букингемского дворца активисты по защите прав животных. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Keely O'Shannessy Краска

По данным издания The Independent, это могло произойти из-за того, что юристы королевы Великобритании секретным образом пытаются вывести частные королевские земли из-под действия готовящейся инициативы по сокращению выбросов углерода и именно к этому они тайно склоняли министров Шотландии.

Также указывается, что на место происшествия прибыла полиция, задержавшая ряд экологических активистов, которые обвиняются в вандализме мемориала Виктории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, находящаяся с рабочей поездкой в Омской области, проинспектировала техническое перевооружение омских теплогенерирующих мощностей.