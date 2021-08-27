Защитники прав животных облили красной краской фонтаны Букингемского дворца
Лондон, 27 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Красной краской облили знаменитые фонтаны Букингемского дворца активисты по защите прав животных. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».
По данным издания The Independent, это могло произойти из-за того, что юристы королевы Великобритании секретным образом пытаются вывести частные королевские земли из-под действия готовящейся инициативы по сокращению выбросов углерода и именно к этому они тайно склоняли министров Шотландии.
Также указывается, что на место происшествия прибыла полиция, задержавшая ряд экологических активистов, которые обвиняются в вандализме мемориала Виктории.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, находящаяся с рабочей поездкой в Омской области, проинспектировала техническое перевооружение омских теплогенерирующих мощностей.