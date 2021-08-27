Екатеринбург, 27 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге после смерти двух людей в пожаре в жилом доме возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР в Свердловской области.

Пожар

Инцидент произошёл в ночь на 27 августа в доме на улице Мичурина. Погибшие — супруги. Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Выполняются следственные действия, выясняются причины смерти жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар потушили утром 27 августа.