Всеволожск, Ленинградская область, 27 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области находящийся в состоянии алкогольного опьянения молодой мужчина избил годовалую дочь своей сожительницы резиновым тапком. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, истязатель задержан.

Kompashka43.ru Тапок

Как сообщает 27 августа «Фонтанка», преступление в отношении младенца произошло в поселке им. Свердлова в ночь на 27 августа, когда 20-летняя мать девочки вышла в магазин, а девочка осталась под присмотром сожителя. Полицию вызвали соседи, которые услышали детские крики.

Девочка доставлена в больницу на скорой помощи в тяжёлом состоянии, с черепно-мозговой травмой и переломом теменной кости, ушибами головного мозга, печени и поджелудочной железы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.