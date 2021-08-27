Самара, 27 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Любительскую и спортивную охоту временно запретили в Самарской области. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано 26 августа на сайте правительства региона.

Wikimedia.org На охоте

Согласно документу, запрет на охоту в регионе будет действовать до установления в области третьего класса пожарной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дело о гибели мужчины на охоте передано в суд.