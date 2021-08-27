Российские миротворцы обеспечивают в Карабахе строительство водохранилища
Москва, 27 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Мардакердском районе Нагорного Карабаха военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности строительства нового водохранилища. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Объект, необходимый для обеспечения населения и промышленности Нагорного Карабаха запасами пресной воды, находится вблизи линии разграничения, что, по словам представителя российских миротворцев Алексея Колесникова, и привело к необходимости его защиты. В настоящее время к инженерным работам по созданию искусственного водоёма уже приступили гидротехники.
Предполагается, что строительство водохранилища для хранения запасов подземного и надземного стоков пресных вод будет завершено до окончания 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в отдалённых сёлах Мардакертского района Нагорного Карабаха впервые работала мобильная выездная приёмная российского миротворческого контингента.