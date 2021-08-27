Барнаул, 27 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В 2020 году с полей Алтайского края собрали полмиллиона тонн гречки. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, это 50% всей крупы страны и четверть от её общемирового объема.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха

Посевная площадь данной культуры на Алтае составляет 490 тысяч гектаров — это как половина Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году, по оценке заместителя министра сельского хозяйства региона Николая Халина, общий клин гречихи в регионе превысил 500 тысяч гектаров. По его словам, максимальный месячный объем переработки гречихи в регионе составляет 30−35 тысяч тонн.

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