Сеул, , 09:51 — REGNUM С 29 августа по 3 сентября министр обороны Южной Кореи Со Ук посетит с официальным визитом Египет и Оман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Флаг Южной Кореи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представитель Южной Кореи посетит Каир по приглашению министра обороны Египта Мухаммеда Ахмеда Заки.

В ходе визита в Египет Со Ук проведёт переговоры с главой минобороны и министром оборонной промышленности, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, а в ходе визита в Оман — встретится с заместителем премьер-министра по вопросам обороны Сайидом Шихабом бен Тарик Аль Саидом, а также посетит южнокорейский воинский контингент «Чхонхэ».