Сеул, 27 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. С 29 августа по 3 сентября министр обороны Южной Кореи Со Ук посетит с официальным визитом Египет и Оман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

По их словам, представитель Южной Кореи посетит Каир по приглашению министра обороны Египта Мухаммеда Ахмеда Заки.

В ходе визита в Египет Со Ук проведёт переговоры с главой минобороны и министром оборонной промышленности, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, а в ходе визита в Оман — встретится с заместителем премьер-министра по вопросам обороны Сайидом Шихабом бен Тарик Аль Саидом, а также посетит южнокорейский воинский контингент «Чхонхэ».