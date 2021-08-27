Тюмень, 27 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Главе Тюмени Руслану Кухаруку внесено представление за ненадлежащее планирование строительства школ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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Поводом для прокурорской проверки стала жалоба жителей микрорайона Ямальский-2, где в здании гимназии, рассчитанной на 1,2 тыс. учеников, по факту обучаются 3,5 тысяч детей. Мест не хватает.

«Я был в школе и узнал, что уже сейчас набрано больше четырёх тысяч детей. Только первых классов в нашем корпусе насчитывается 19. Дома в Тюменской слободе продолжают строиться. И я понимаю, что при таких темпах даже вторая школа не спасёт ситуацию», — сообщил порталу 72.ru один из тюменских общественников.

По информации паблика «Тюменская Слобода (official)» в социальной сети «ВКонтакте» в Ямальском-2 в гимназии родителям сообщили, что дети будут учиться в субботу, по причине большого количества учеников. Некоторым жителям микрорайона якобы вообще отказали от зачисления ребёнка в школу.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов рекомендует родителям брать письменные отказы в зачислении у директоров школ. С этими документами можно будет не только обратиться в департамент образования, но и в суд, отметил детский омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) по состоянию на 20 августа более 260 детей не были зачислены в первый класс по месту жительства. Городские власти обещают устроить детей в другие учебные учреждения и организовать доставку учащихся в другие микрорайоны на школьных автобусах.