Киев, 27 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. «Самые бедные и несчастные», но духовно развитые украинцы готовы помогать другим государствам, которые находятся ниже по уровню развития. С этим связаны беды Украины, заявила скандальная писательница Лариса Ницой в опубликованной 27 августа беседе с изданием «Главред».

Чарльз Найт. Неандертальцы. 1920

«Мы, хотя самые бедные и несчастные, готовы всем помогать в их борьбе за независимость, за экономическое благополучие и думаем, что все так же готовы относиться к нам», — посетовала украинская писательница.

Уровень развития государств и народов она сравнила с детской психикой. Древняя украинская нация, по её мнению, давно преодолела этап «всё для меня», на котором находятся другие страны, и вышла на уровень «хочу делиться своим с тобой».

Из-за этого украинцам приходится «опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть». Нужно набирать экономическую силу, «качать права и наезжать», и прекратить разговоры о «братских народах», считает Ницой. Как сообщало ИА REGNUM, Ницой считает украинцев нацией, стоящей на древнем фундаменте. Писательница известна скандальными антироссийскими высказываниями.

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