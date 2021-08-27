Санкт-Петербург, 27 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. На Большом Обуховском (вантовом) мосту через Неву в Петербурге перекроют две полосы движения для ликвидации колейности на проезжей части, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Мост является частью Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга. Перекрытие полос на мосту коснется внешнего кольца КАД и будет осуществлено в период с 1 по 11 сентября 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Вантовый мост

«Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации на КАД.