Манчестер, Великобритания, 27 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» намерен приобрести португальского форварда туринской команды «Ювентус» Криштиану Роналду. Об этом 27 августа сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

По информации источника, руководство «МС» сегодня направит туринцам официальное предложение по 36-летнему футболисту.

При этом уточняется, что английский куб готов заплатить за трансфер игрока €30 млн. Также ранее стало известно, что в манчестерской команде готовы предложить нападающему контракт до 2023 года.

Отметим, Криштиану Роналду играет в составе «Ювентуса» с 2018 года и в общей сложности провел в составе туринской команды 134 мачта, в которых отличился 101 забитым голом и 22 результативными передачами.