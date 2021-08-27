Москва, 27 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Москве завершается подготовка тепловых сетей к началу отопительного сезона, сообщил 27 августа вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

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«Работы по подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую, в соответствии с графиком ведутся испытания сетей на максимальную температуру теплоносителя», — рассказал он.

Заместитель мэра пояснил, что специалисты имитируют повышенную нагрузку, соответствующую пикам зимних холодов. Теплоноситель подаётся с температурой до 130 градусов, что позволяет выявить потенциально ненадёжные участки.

Бирюков отметил, что все работы планируется завершить к 1 сентября.