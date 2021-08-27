Красноярск, 27 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Все лесные пожары в Красноярском крае ликвидированы. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в региональном министерстве лесного хозяйства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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За прошедшие сутки в крае потушили три лесных пожара на площади 140,57 га. Возгорания действовали в Богучанском, Тасеевском и Эвенкийском районах. С огнём боролись более 90 человек, работали восемь воздушных судов.

Предварительная причина пожаров — сухие грозы. На утро 27 августа в лесах края возгораний не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске и в семи районах Красноярского края сохраняется особый противопожарный режим.