Чита, 27 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В январе-июле 2021 г. населению Забайкальского края продано товаров на 108 900,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,3% больше, чем в январе-июле 2020 года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разнообразие товаров

Отмечается также, что в структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 51,2%, непродовольственные товары — 48,8%.

Оборот общественного питания сложился в сумме 6077,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 153,8% к январю-июлю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года годовая инфляция в Забайкальском крае сохранилась на уровне 5,9%. Это выше, чем в Дальневосточном федеральном округе и в целом по стране (5,3% и 5,8% соответственно).

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