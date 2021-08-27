Липецк, , 09:43 — REGNUM Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области провёл 26 августа глава администрации региона Игорь Артамонов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Артамонов, в совещании также участвовали главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, заместители главы региона, руководители исполнительных органов государственной власти области.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов Пресс-служба администрации Липецкой области

«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей региона», — подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

На заседании обсуждались состояние и меры по повышению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения Единого дня голосования.

Также в преддверии учебного года обсуждался вопрос защиты образовательных и дошкольных организаций региона. Ещё одним вопросом стала организация и состоянии деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде, мерах по ее совершенствованию. На заседании были даны поручения руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления.