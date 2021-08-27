Липецк, 27 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Совместное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области и оперативного штаба в Липецкой области провёл 26 августа глава администрации региона Игорь Артамонов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Артамонов, в совещании также участвовали главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, заместители главы региона, руководители исполнительных органов государственной власти области.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей региона», — подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

На заседании обсуждались состояние и меры по повышению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения Единого дня голосования.

Также в преддверии учебного года обсуждался вопрос защиты образовательных и дошкольных организаций региона. Ещё одним вопросом стала организация и состоянии деятельности исполнительных органов государственной власти Липецкой области по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде, мерах по ее совершенствованию. На заседании были даны поручения руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления.