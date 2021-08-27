Джакарта, , 09:41 — REGNUM Правительство Индонезии уделяет внимание лишь 7 из 25 провинций по борьбе с крайней бедностью, сообщает Kompas.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Семь провинций — это Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява, Восточная Нуса-Тенггара, Малуку, Папуа и Западное Папуа.

Приоритет был отдан лишь семи провинциям из-за ограниченности средств.

Власти Индонезии намерены побороть бедность к 2024 году.

В настоящее время за чертой бедности в Индонезии проживает около 10,86 млн человек и 27,54 млн человек считаются бедными. Если сложить эти суммы, то в Индонезии более 40 млн бедных.

Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан Индонезии, заразившихся коронавирусом за рубежом, составляет 5766.

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