Хабаровск, 27 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Хабаровске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 83 дорожных участка, из которых 41 объект уже готов, на 32 дорогах ремонтные работы продолжаются, а на оставшиеся 10 улицах дорожники зайдут в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

ILoveKorea Индустриальный район (Хабаровск)

Читайте также: В Приморье завершают ремонт дорог по нацпроекту

«По городу и в крае работы ведутся опережающими темпами — на 20% быстрее графика. Многие участки сдаются досрочно. В целом в работе находится 138 объектов. Особое внимание уделяется качеству. В рамках нацпроекта дорожные работы выполняются по федеральным стандартам, в том числе с применением современных технологий. Гарантийные сроки после проведения ремонта автомобильных дорог устанавливаются от 4 до 6 лет в зависимости от вида работ», — пояснили в минтранспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» регион получил 2,6 млрд рублей. Хабаровску выделено более 1,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подрядчики завершили асфальтирование основных трасс, включенных в нацпроект «Безопасные качественные дороги».