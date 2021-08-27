Нью-Дели, 27 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Компания Tata Motors увеличит мощность мотора кроссовера Tata Nexon EV 2022 модельного года. Об этом сообщает портал RushLane со ссылкой на документацию по сертификации новинки.

Tatamotors.com Tata Tigor EV

Согласно документу, обновленная модель получит мотор, который будет мощнее на 7 л. с. актуальной версии кроссовера. Так, электромотор новинки будет обладать отдачей 134 л. с. и 245 Нм крутящего момента.

При этом питать мотор будет все тот же аккумулятор ёмкостью 30,2 кВтч. Таким образом, на одном заряде батареи электромобиль сможет проехать 312 км. А за один час можно зарядить аккумулятор до 80%.

Tata Nexon EV 2022 будет предлагаться в трех комплектациях — XM, XZ + и XZ + LUX. Все три версии будут оснащаться 134-сильным электромотором.

Напомним, индийская компания Tata Motors представит 31 августа 2021 года новый электрокар Tigor EV.

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