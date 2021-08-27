Оренбург, 27 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Оренбурге доследственная проверка по факту травмирования рабочих на газзаводе завершилась возбуждением уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

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Напомним, днем 25 августа трое работников получили серьезные ожоги из-за возгорания на установке стабилизации углеводородного конденсата. Три человека находятся в больнице.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).