Петрозаводск, 27 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Карелии выявили 145 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 27 августа в республиканском оперативном штабе. Новый показатель — на 14 случаев меньше, чем сутками ранее, и на 34 случая меньше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Общее количество зафиксированных случаев инфицирования в регионе составляет 60 457 случаев, в том числе 6066 — у детей. Выздоровели из числа заболевших 57 042 человека, в том числе 5662 ребенка. За последние сутки выписаны по выздоровлению в Карелии 177 человек.

Скончались от COVID-19 в республике за всё время 767 человек, в том числе один — за последние сутки. Летальность болезни составляет в регионе 1,27%.

Койки в коронавирусных стационарах Карелии заняты на 82,8%, в них находятся 573 пациента, из которых 36 — в тяжелом состоянии, шестеро — в критическом (из них двое на инвазивной ИВЛ).