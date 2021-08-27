Ташкент, 27 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о введении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Текст документа 26 августа опубликовала пресс-служба главы государства.

Приют для животных

«Уголовный кодекс Республики Узбекистан дополнить статьей «Жесткое обращение с животными», — говорится в законе.

За истязание животных, которое стало причиной их гибели или увечья, введён штраф. Его минимальный размер составляет 12 млн 250 тыс. сумов (около $1150). При повторном нарушении закона штраф может быть увеличен, а также грозит наказание в виде исправительных работ сроком до одного года или лишение свободы сроком до шести месяцев.

Стоит отметить, что ранее за жестокое обращение с животными в Узбекистане было предусмотрено только административное наказание: штраф или арест на срок до 15 суток.