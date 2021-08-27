Москва, 27 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Москве 27 августа ожидается погода без существенных осадков, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

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"Сегодня в атмосфере столичного региона усилится влияние юго-западной периферии антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, а воздух прогреется до июньской или августовской климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, воздух прогреется до 23 градусов выше нуля, в Подмосковье — до градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария в предстоящие выходные дни, 28 и 29 августа окажется под влиянием обширного антициклона, осадков не ожидается.