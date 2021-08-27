Москва, 27 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Жителей Москвы и Подмосковья в выходные дни (28−29 августа) ждет летняя погода. Тепло в столичный регион принесет скандинавский антициклон, передают «Метеоновости».

Publicdomainpictures.net Солнечная погода

В субботу облака рассеются, осадков не ожидается. Температура воздуха днём повысится до +22… +24 °С. Атмосферное давление повышенное — 764−757 мм рт. ст.

В воскресенье станет на пару градусов теплее, воздух разогреется до +22… +27 °С. В течение дня сохранится солнечная погода без дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние четыре дня уходящего лета погода в Москве будет «очень комфортная.

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