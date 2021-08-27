Вашингтон, 27 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Члены палаты представителей внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект о расследовании ряда обстоятельств, связанных с выводом американских военных из Афганистана. Об этом сообщает 27 августа RT.

Archive.defense.gov Солдат США в Афганистане

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Авторы документа — республиканцы Карлос Хименес, Рик Кроуфорд и Кен Бак. Они полагают, что главный инспектор министерства обороны США должен руководить расследованием, которое прояснит следующие вопросы.

Так, конгрессменов интересует, почему в распоряжении радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалась американская военная техника, включая вертолёты и беспилотники.

Другой вопрос связан с перемещением афганских сил, располагающих американским оборудованием, в Иран. Третий вопрос касается уровня эффективности кампании по вывозу американцев и их союзников из захваченной радикалами страны.

Если закон вступит в силу, главному инспектору военного ведомства отведут 90 дней на предоставление Конгрессу США соответствующего отчёта. По мнению Рика Кроуфорда, «план и директивы» президента Джо Байдена навредят репутации США и их мировому авторитету как государства, сражающегося против террора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин предложила объявить Байдену три импичмента. Один из них — за якобы оставление 10 тыс. американцев под властью афганских радикалов.

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