Москва, 27 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Круглый стол на тему «Противодействие внешнему вмешательству в выборы. Роль гражданского общества» состоится 30 августа в Общественной палате РФ (Москва, Миусская пл., д. 7). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

В ходе мероприятия, которое начнется в 16:00 мск, его участники планируют обсудить способы противодействия внешнему вмешательству третьих сил в организацию и проведение выборов со стороны гражданского общества.

Также в ходе встречи с депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации ФС РФ, членами ОП РФ, экспертами и послами ряда латиноамериканских государств в Российской Федерации планируется обсудить указанную проблему вмешательства во внутренние электоральные процессы суверенных государств и проанализировать опыт России и государств Латинской Америки и Карибского бассейна по противодействию этому явлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что обращение по поводу отмены регистрации на выборах в Госдуму семи кандидатов поступит от ЦИК в Верховный суд России.