Москва, , 09:37 — REGNUM Кандидатура депутата Госдумы Натальи Поклонской рассматривается на должность посла РФ в Кабо-Верде, сообщает РБК со ссылкой на источник в Госдуме.

Наталья Поклонская Duma.gov.ru

Отмечается, что вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в скором времени может рассмотреть международный комитет парламента, документы уже готовы.

Официального подтверждения этой информации нет, сама депутат эти сообщения также не прокомментировала.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Поклонская сообщила, что снимается с праймериз, которые проводит партия перед выборами в нижнюю палату парламента восьмого созыва. «Я снова смогу надеть китель, но пусть останется интригой, какой именно», — сказала экс-прокурор Крыма.

Ранее появилась информация о возможном назначении Поклонской на пост министра экологии Крыма — на фоне новостей об увольнении с этой должности Геннадия Нараева.

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