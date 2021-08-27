Челябинск, 27 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Челябинске приостановлены торги на проектирование моста через реку Миасс. Об этом сообщает пресс-служба областного УФАС.

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Начальная цена контракта находится на отметке 32,2 млн рублей. Как пишет Накануне.Ru, на торги поступила жалоба от компании «УралДорПроект», которая участвует в аукционе.

Заявитель считает необоснованными предъявляемые к нему претензии. Жалобу предстоит рассмотреть 30 августа.