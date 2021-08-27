В Еврейской АО из-за COVID-19 перестали работать терапевты
Биробиджан, 27 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Запись к терапевту в Биробиджане временно приостановлена, прийти в поликлинику можно только за экстренной помощью. Фото соответствующего объявления на дверях больницы опубликовало ИА EAOMedia. В соцсетях люди эмоционально комментируют эти ограничения.
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Он пообещал, что в поликлинике появятся специальные кабинеты, где пациенты смогут получить информацию, справки, листок нетрудоспособности и рецепты на льготные лекарства.
Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО боятся начала учебного года из-за рисков распространения COVID-19. Об этом заявлял заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков. Власти региона очень просят жителей прививаться.