Владивосток, 27 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В преддверии Восточного экономического форума Владивостоку для подготовки городской инфраструктуры выделили дополнительные федеральные средства — 647 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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По словам главы столицы Дальнего Востока Константина Шестакова, все деньги распределены на самые необходимые городские нужды и проекты развития.

Отмечается, что всё, что будет сделано в городе к форуму-2021 в конечном итоге останется жителям Владивостока и Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение инфраструктурных проектов для молодежи состоится 3 сентября на площадке Восточного экономического форума «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов».