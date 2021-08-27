Токио, 27 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Команда Польши 26 августа завоевала уже третью медаль на проходящих в Токио Параолимпийских играх. Об этом сообщает Polskie Radio.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

Тяжелоатлетка из Польши Юстына Коздрык выиграла бронзовую медаль на соревнованиях, выступая в весовой категории до 45 килограмм.

В общем зачете польская команда по состоянию на 27 августа занимает 27 место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бронзовую медаль завоевали польские велосипедисты Марцин Поляк и Михал Ладош в велотрековой гонке на дистанции 4 километра. Серебряную медаль в фехтовании на колясках получил польский спортсмен Адриан Кастро.