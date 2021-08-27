Екатеринбург, 27 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артёма Халилова. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Также Бастрыкин обязал главу СУ СКР по Свердловской области Михаила Богинского доложить о следственных действиях по делу об угрозе убийством. Ранее по данному делу оправдали жителя Екатеринбурге Антона Истомина, у которого случился конфликт со следователем Халиловым. Последний подъехал на золотом внедорожнике Lexus, чтобы подкачать шины, и мужчины не поделили место в очереди.

Реакция Бастрыкина последовала менее чем через сутки после обращения адвоката Сергея Колосовского к президенту Владимиру Путину. Защитник призвал уволить Халилова.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в октябре 2019 года.