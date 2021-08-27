Южно-Сахалинск, 27 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. На Сахалине 27 августа задержан авиарейс на Москву. Специалисты обнаружили техническую неисправность самолёта, об этом сообщается в телеграм-канале правительства Сахалинской области.

Самолёт

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Рейс должен был вылететь в 15:00 по местному времени.

Авиатехники провели ремонт и устранили техническую неисправность. Борту разрешили вылет, но уменьшили взлётную массу на 20 тонн. Таким образом с рейса были сняты 85 пассажиров и часть груза.

Самолёт вылетит в Москву в 17:30 по местному времени. Оставшихся в аэропорту пассажиров обещают отправить рейсом, вылет которого запланирован на 18:00.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке турфирмы ежедневно теряют миллионы рублей после того, как Росавиация отказала «Витязь-Аэро» в выдаче разрешения на возобновление коммерческих перелётов.