Вашингтон, 27 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Решение покинуть авиабазу «Баграм» в Афганистане руководство США принимало по рекомендации американских военных. Об этом во время брифинга заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден.

Af.mil Авиабаза Баграм

«Они пришли к выводу, военные, что «Баграм» не представляет большой ценности, и гораздо разумнее сосредоточиться на Кабуле, — пояснил в ответ на вопрос Newsweek глава Белого дома. — Я последовал их рекомендации».

Издание сообщает, что республиканцы подвергли администрацию Байдена критике за решение покинуть бывший аэродром США в Баграме, который был крупнейшей военной базой США в Афганистане.

Законодатели от Республиканской партии утверждают, что сохранение базы и использование её для эвакуации, возможно, предотвратили нападение террористической группировки «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 26 августа на аэропорт Кабула, в результате которого погибли по меньшей мере 13 американских военнослужащих.

«Самая большая ошибка в этом провале — это отказ от «Баграма», — написал в Twitter сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Политик настоятельно призвал администрацию Байдена восстановить американское присутствие в Баграме в качестве альтернативы кабульскому аэропорту, «чтобы мы не оставили наших сограждан и тысячи афганских союзников» в беде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля представители вооружённых сил США, не предупредив афганское командование, ночью покинули являющуюся крупнейшей в Афганистане авиационную базу в городе Баграм, расположенном в провинции Парван. Афганское командование обнаружило отсутствие американских военных более чем через два часа после их ухода.

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В Пентагоне тогда сообщили, что полностью освободили свой крупнейший аэродром в Афганистане в преддверии окончательного вывода войск, который будет завершён к концу августа.