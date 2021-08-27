Бугуруслан, Оренбургская область, 27 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области 62-летний житель Бугуруслана привлечен к административной ответственности за приобретение крупной партии немаркированных сигарет с целью сбыта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

sipa Сигареты

Как установлено в суде, предприниматель в октябре 2020 года в Самаре купил 3 тыс. пачек сигарет с фильтром для последующей продажи на территории Бугуруслана. Приобретённый товар не имел специальных (акцизных) марок.

Бизнесмену инкриминировали преступление по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере»). Суд назначил мужчине штраф в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу