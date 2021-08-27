Вашингтон, 27 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. На данный момент США обладают достаточным потенциалом для противодействия любым угрозам со стороны КНДР. Об этом заявил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард.

Media.defense.gov Чарльз Ричардс

Данное заявление он сделал 26 августа в ходе веб-семинара, организованном Гудзоновским институтом.

В ходе мероприятия представитель США подчеркнул важность системы раннего предупреждения, которая, по его словам, может позволить «сделать больше с меньшими затратами»

Северная Корея не проводила ядерных испытаний и не запускала межконтинентальные баллистические ракеты с большой дальностью полёта с 2017 года, однако лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян больше не чувствует себя связанным этими ограничениями.