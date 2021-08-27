Владивосток, 27 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В дни проведения Восточного экономического форума, с 30 августа по 6 сентября, во Владивостоке будет действовать ряд ограничений, в частности, режим «технологической тишины». В этот период в городе будут приостановлены все земляные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Андрей Грук ИА Красная Весна Золотой мост. Владивосток

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Всем предприятиям рекомендовано не проводить ремонтные работы на инженерных сетях, опрессовку теплотрасс. Исключение составят экстренные аварийно-восстановительные работы.

На набережной ДВФУ на острове Русский будет запрещено передвижение на велосипедах, роликовых коньках, самокатах или гироскутерах. Также будет введен запрет на вход с домашними животными, пронос и распитие алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 1 по 4 сентября будет ограничена навигация для всех типов судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов, в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский — ограничена с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — ограничена с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина.

Президент РФ Владимир Путин приедет во Владивосток уже 1 сентября.