Красноярск, 27 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 443 случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 103 320. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Ермаковский район.

Из 443 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 82 (темп прироста 0,3%), в Минусинске — 50 (1,4%), в Норильске — 31 (0,6%), в Канске — 28 (0,9%) и в Ачинске — 25 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Ермаковском — 25 (3,0%), Курагинском — 24 (1,5%), Абанском — 15 (1,9%) и Берёзовском — 14 (0,8%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3011 (-123) человек, снято с наблюдения — 3254 (-57). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 36 662 (-282) человека.

За последние сутки в регионе проведено 8528 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 476 612.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 25 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае.